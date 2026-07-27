Московский проспект в Ярославле перекрыт из-за атаки БПЛА

Утром 27 июля Ярославль атаковали беспилотные летательные аппараты, из-за этого перекрыт выезд из города. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

О перекрытии движения от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД губернатор сообщил в 5:39. В 7:03 он уточнил, что изменено движение общественного транспорта.

«Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте»,— написал Михаил Евраев.

Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги Москва — Архангельск, временно не выполняют рейсы. Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно с учетом изменения ситуации.

В регионе действует режим беспилотной опасности с 5:29, с 5:11 закрыт ярославский аэропорт.

Антон Голицын