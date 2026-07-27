Пять человек пострадали в тройном ДТП на трассе под Астраханью
Под Астраханью пять человек пострадали в крупном ДТП. Три автомобиля столкнулись 26 июля в 15:30 на 24-м км трассы Ахтубинск — Нижний Баскунчак, сообщили в региональной полиции.
Пять человек госпитализированы после столкновения трех иномарок на трассе Ахтубинск — Нижний Баскунчак
Фото: Астраханская полиция
По предварительным данным, 55-летняя водитель Ford Focus, двигаясь со стороны Ахтубинска, выехала на встречную полосу и столкнулась с KIA Rio под управлением 54-летнего мужчины. После этого в KIA въехал не выдержавший дистанцию Chery Tiggo, за рулем которого находился 55-летний водитель.
В результате ДТП в больницу доставили пятерых: водителя и пассажира Ford, двух пассажирок Chery и пассажирку KIA 1967 года рождения.
Известно, что в это же время в поселке Нижний Баскунчак сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 900 кв. м. Огонь охватил 12 строений, включая восемь жилых домов. К тушению привлекали в том числе пожарный поезд. В 17:40 по местному времени была объявлена ликвидация открытого горения.