Пять человек пострадали в тройном ДТП на трассе под Астраханью

Под Астраханью пять человек пострадали в крупном ДТП. Три автомобиля столкнулись 26 июля в 15:30 на 24-м км трассы Ахтубинск — Нижний Баскунчак, сообщили в региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пять человек госпитализированы после столкновения трех иномарок на трассе Ахтубинск — Нижний Баскунчак

Фото: Астраханская полиция Пять человек госпитализированы после столкновения трех иномарок на трассе Ахтубинск — Нижний Баскунчак

Фото: Астраханская полиция

По предварительным данным, 55-летняя водитель Ford Focus, двигаясь со стороны Ахтубинска, выехала на встречную полосу и столкнулась с KIA Rio под управлением 54-летнего мужчины. После этого в KIA въехал не выдержавший дистанцию Chery Tiggo, за рулем которого находился 55-летний водитель.

В результате ДТП в больницу доставили пятерых: водителя и пассажира Ford, двух пассажирок Chery и пассажирку KIA 1967 года рождения.

Известно, что в это же время в поселке Нижний Баскунчак сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 900 кв. м. Огонь охватил 12 строений, включая восемь жилых домов. К тушению привлекали в том числе пожарный поезд. В 17:40 по местному времени была объявлена ликвидация открытого горения.

Марина Окорокова