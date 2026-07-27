Алкогольные лицензии пополнили бюджет Ставрополья на почти 142 млн рублей

Бюджет Ставропольского края в первом полугодии 2026 года пополнился на 141,9 млн руб. от государственной пошлины за лицензирование розничной продажи алкоголя. Показатель в более чем пять раз превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда поступления составляли 27,6 млн руб. Об этом пишет «РБК-Кавказ» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным минфина Ставрополья, рост обусловлен введением дифференцированного подхода при уплате госпошлины. За отчетный период выдана 161 новая лицензия, еще 173 — переоформлены.

Поступления от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта свыше 9% за первое полугодие 2026 года составили 1,2 млрд руб. — на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В пресс-службе пояснили, что рост акцизных доходов связан «с увеличением объема легальной реализации алкогольной продукции и индексацией ставок акцизов в соответствии с федеральным законодательством».

Константин Соловьев