По Крымскому мосту возобновили движение

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили в 6:45 после временного ограничения, введенного около 5:30. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале с оперативной обстановкой на мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

По данным на 7:00, со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находилось около 200 автомобилей. Ориентировочное время ожидания составляло около одного часа. Со стороны Керчи очередей перед пунктом ручного досмотра не зафиксировано.

Ранее утром, около 6:00, в Новороссийске и Геленджике была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Примерно к 7:00 предупреждение было отменено.

Вячеслав Рыжков