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Пешеход погиб из-за наезда автомобиля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в результате наезда автомобиля погиб пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел в Чкаловском районе на ул. Лучистая в районе дома №24.

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По предварительным данным, пешеход скончался на месте из-за травм, которые он получил в результате наезда водителя ВАЗ-21102. Личность погибшего устанавливается.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП. Назначено проведение расследования.

Ирина Пичурина

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