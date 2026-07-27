Пешеход погиб из-за наезда автомобиля в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в результате наезда автомобиля погиб пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел в Чкаловском районе на ул. Лучистая в районе дома №24.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По предварительным данным, пешеход скончался на месте из-за травм, которые он получил в результате наезда водителя ВАЗ-21102. Личность погибшего устанавливается.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП. Назначено проведение расследования.

Ирина Пичурина