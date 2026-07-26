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Спикер гордумы Астрахани возложил цветы к бронекатеру в День ВМФ

В Астрахани прошел митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота. Мероприятие состоялось у мемориала «Бронекатер АК-073» на территории Спортивного центра морской и физической подготовки ЦСКА, сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: Городская дума Астрахани

Фото: Городская дума Астрахани

Участие в митинге приняли представители областной и городской власти, депутаты, ветераны и жители. Спикер городской думы Игорь Седов и депутаты возложили цветы к монументу.

В поздравлении на своей странице во «Вконтакте» господин Седов отметил, что более 300 лет назад началась история ВМФ России, заложенная Петром I, и сегодняшний праздник — выражение уважения к защитникам Отечества и славным морским традициям. Собравшиеся почтили память защитников морских рубежей.

Нина Шевченко