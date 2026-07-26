Главные новости за неделю 20–26 июля: Кубань, Крым, Адыгея

Девять пассажирских составов в воскресенье, 26 июля, отправились с начальных станций, расположенных на побережье Черного моря Краснодарского края, с задержкой в несколько часов. Задержки вызваны последствиями стихии накануне в Ростовской области.

В Кошехабльском районе Адыгеи отремонтируют 9,5 км участка трассы Майкоп—Карачаевск.

Геленджик показал наибольший рост стоимости жилья на вторичном рынке среди городов Краснодарского края по итогам первого полугодия 2026 года.

Основатель Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаках на логистические комплексы компании в Симферополе, Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленинградская область). Часть складских площадей и товаров удалось сохранить.

В Краснодаре 23 июля состоялась церемония прощания с главным редактором газеты «МК на Кубани» Мариной Адамовой.

Следователи СК России будут расследовать новые преступления вооруженных формирований Украины, повлекшие гибель и ранения мирных жителей на территории Республики Крым и других регионов страны.

В Черном море беспилотник атаковал турецкий сухогруз MV Reyhan Sar, следовавший из порта Тамань в Трабзон с грузом. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения.

В ночь на 22 июля были атакованы логистические комплексы Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. В двух округах Краснодара, где в результате ночной атаки беспилотников пострадали жилые дома, вводился режим ЧС.

С начала лета курорты Краснодарского края приняли 3,5 млн туристов, а всего с начала года регион посетили более 7,3 млн человек. Средний уровень бронирования превышает 60%.

Республика Адыгея вошла в тройку российских регионов с самой высокой долей жителей, придерживающихся здорового образа жизни, по итогам первого полугодия 2026 года.