В Архангельске почтили память военных моряков

В Архангельске на площади Мира прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню военно-морского флота. В церемонии приняли участие губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева, представители региональных и городских властей, военнослужащие, ветераны флота и кадеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветераны, моряки и кадеты собрались на площади Мира в День ВМФ

Фото: Пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов Ветераны, моряки и кадеты собрались на площади Мира в День ВМФ

Фото: Пресс-служба Архангельского областного Собрания депутатов

«Для Архангельской области этот день особенный: здесь ковалась история отечественного флота, отсюда уходили в море корабли, здесь служили и сражались поколения военных моряков»,— отметил губернатор Александр Цыбульский.

Он подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны защитники северных рубежей проявили мужество и самоотверженность.

Председатель общественной организации «Ветераны Северного флота» Анатолий Бутко подчеркнул, что военных моряков всегда отличают мужество, сила духа, дисциплина и преданность воинскому долгу. По его словам, многие ветераны и после завершения службы продолжают участвовать в общественной жизни, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и передают свой опыт новым поколениям.

Матвей Николаев