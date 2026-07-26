В Астраханской области тушили два крупных пожара

Пожар в Астраханской области ликвидирован на площади 900 кв. м, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Возгорание сухой растительности произошло в поселке Нижний Баскунчак Ахтубинского района. К тушению были привлечены 25 человек и восемь единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Еще один крупный пожар тушили в селе Зубовка Черноярского района. Там горели три жилых дома. Площадь возгорания составила 300 кв. м. К ликвидации пожара привлекли девять человек и шесть единиц техники.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Пожар уже ликвидирован.

Нина Шевченко