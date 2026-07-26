Избирком зарегистрировал список «Яблока» на выборах в Новгородскую облдуму
Избирательная комиссия Новгородской области зарегистрировала список кандидатов партии «Яблоко» на выборах депутатов областной думы. Решение было принято единогласно, сообщили в региональном отделении партии.
«Яблоко» зарегистрировало список кандидатов на выборы в Новгородской области
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
В зарегистрированный список вошли 19 кандидатов, которые представлены во всех десяти региональных группах.
Возглавила список заместитель председателя партии, лидер новгородского отделения «Яблока», действующий депутат и руководитель фракции партии в думе Великого Новгорода Анна Черепанова.