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Избирком зарегистрировал список «Яблока» на выборах в Новгородскую облдуму

Избирательная комиссия Новгородской области зарегистрировала список кандидатов партии «Яблоко» на выборах депутатов областной думы. Решение было принято единогласно, сообщили в региональном отделении партии.

«Яблоко» зарегистрировало список кандидатов на выборы в Новгородской области

«Яблоко» зарегистрировало список кандидатов на выборы в Новгородской области

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Яблоко» зарегистрировало список кандидатов на выборы в Новгородской области

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В зарегистрированный список вошли 19 кандидатов, которые представлены во всех десяти региональных группах.

Возглавила список заместитель председателя партии, лидер новгородского отделения «Яблока», действующий депутат и руководитель фракции партии в думе Великого Новгорода Анна Черепанова.

Матвей Николаев

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