Жителя Кубани задержали по подозрению в обмане пенсионерки на $8,5 тысячи

В Краснодарском крае задержан 34-летний местный житель по подозрению в обмане 86-летней пенсионерки из Санкт-Петербурга. Как сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по городу и Ленобласти, женщина поддалась уговорам телефонных мошенников и передала мужчине $8,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По предварительным данным, злоумышленники, представлялись сотрудниками различных ведомств. Под предлогом необходимости оказания медицинской помощи знакомой они убедили пожилую женщину передать прибывшему к ней курьеру $8,5 тыс.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Задержанного доставили в Санкт-Петербург для проведения следственных действий. Работа по установлению всех участников мошеннической схемы продолжается.

Сергей Емельянов