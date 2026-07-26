Последствия шторма в Ростове: повреждены 14 садов и 16 школ

После шторма в Ростове-на-Дону повреждения зафиксировали на территориях 14 детских садов и 16 школ. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В четырех учреждениях образования разрушена кровля, в двух — разбиты окна, ещё в четырех пострадало ограждение.

В понедельник, 27 июля, четыре детских сада не примут воспитанников. Детей перераспределят в другие корпуса.

Подробнее о том, что происходило в области в разгар стихии — читайте в материале «Штормовое испытание».

Мария Хоперская