Средняя стоимость обучения в КубГТУ выросла на 10%

В Кубанском государственном технологическом университете (КубГТУ) в 2026/2027 учебном году средняя стоимость обучения по программам бакалавриата и специалитета в составляет около 215 тыс. руб. в год, что примерно на 10% выше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил проректор по учебной работе университета, кандидат технических наук, доцент Евгений Дьяконов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГТУ Фото: пресс-служба КубГТУ

Как отмечает господин Дьяконов, наиболее заметный рост стоимости наблюдается по инженерным и высокотехнологичным направлениям, где подготовка требует дорогостоящего лабораторного оборудования, специализированного программного обеспечения и современной производственной базы.

Самыми дорогостоящими образовательными программами являются направления, требующие наиболее сложной лабораторной и инженерной подготовки. В их числе «Специальные системы жизнеобеспечения» — 282 408 руб. в год «Нефтегазовое дело» — 266 010 руб.; «Землеустройство и кадастры» — 248 088 руб;

При этом университет, по словам Евгения Дьяконова сохраняет доступную стоимость обучения по социально-гуманитарным и экономическим направлениям. На факультете экономики, управления и бизнеса стоимость очного обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры составляет порядка 169–172 тыс. руб. в год.

«Изменение стоимости связано с ростом нормативных затрат на реализацию образовательных программ, расходов на оплату труда, обновление лабораторного оборудования, программного обеспечения и современной образовательной инфраструктуры», — прокомментировал собеседник издания.

По данным Евгения Дьяконова, наибольший интерес традиционно вызывают направления факультета информационных технологий и кибербезопасности. В этом году на программы бакалавриата и специалитета факультета подано 15 327 заявлений — на 15% больше, чем в 2025 году. Еще более заметную динамику показывает факультет экономики, управления и бизнеса: 9 136 заявлений, что на 35% превышает показатель прошлого года.

«В 2026 году в университет подано рекордное за последние годы количество заявлений. Только на программы бакалавриата и специалитета поступило 62 091 заявление – более чем на 30% больше, чем в 2025 году. При этом прием документов еще продолжается, поэтому итоговая цифра будет выше», — резюмировал господин Дьяконов.

Андрей Николаев