Главные новости за 20-26 июля. Ростов-на-Дону и область

Совет директоров ФК «Ростов» назначил Андрея Чайку генеральным директором клуба.

В Таганроге количество АЗС, где реализуется топливо, увеличилось вдвое. Бензин марки АИ92 доступен на 12 заправках, АИ95 — на 15, дизельное топливо — на 14 АЗС. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова. Несмотря на положительную динамику, очереди на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний пока сохраняются, хотя за последнюю неделю их протяжённость несколько сократилась.

На подходе к морским портам Азов и Кавказ запретят якорную стоянку судов в местах, незащищенных средствами противовоздушной обороны. В приказе по порту Азов уточняется, что к его подходам не относятся акватории и подходы к портам Ейск и Таганрог.

В Аксайском районе продолжится строительство логистического центра Wildberries, несмотря на атаку на склады компании. На площадке продолжаются строительные работы: завершается забивка свай, ведутся работы по устройству ростверков для последующего монтажа колонн.

Зерноградский районный суд Ростовской области приговорил бывшую главу администрации Зернограда Ирину Полищук к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в объединенной пресс-службе судов региона.

Евросоюз включил аэропорт Платов в Ростовской области в санкционный список. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС. Помимо Платова, ограничения затронули московский Шереметьево, Ульяновск-Восточный и Минеральные Воды.

Пять человек получили ранения в результате массированной воздушной атаки на Ростовскую область в ночь на 25 июля. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, четверо пострадавших находятся в Ростове-на-Дону, еще один — в Красносулинском районе. Всем оказана медицинская помощь, двое госпитализированы в больницы Ростова-на-Дону. Как сообщил господин Слюсарь, силы противовоздушной обороны отражали атаку во всех районах Ростовской области. В результате были уничтожены беспилотники и ракеты.

Шторм в Ростовской области нарушил электроснабжение в 102 населенных пунктах в 14 муниципальных образованиях.

Более 42 тысяч жителей Ростовской области остаются без водоснабжения после шторма, обрушившегося 25 июля.

Количество пострадавших во время шторма в Ростове-на-Дону увеличилось до 28. В больнице остаются 11 пострадавших, из них один ребенок.

На территории Ростова-на-Дону после шторма ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Решение было принято на внеочередном заседании КЧС.