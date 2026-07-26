В парках Ростова повреждены аттракционы, ротонда и постамент

В ростовских парках и зоопарке ураган повалил 103 дерева и нанес ущерб ряду объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скрябин Фото: Александр Скрябин

В парке Левобережный у аттракциона «Перевернутый дом» сорвана крыша, а упавшее дерево уничтожило нестационарный торговый объект, восстановлению не подлежащий. В парке Левобережье повреждена конструкция ротонды. В парке им. Октябрьской Революции пострадали конструкции двух аттракционов. В парке им. М. Горького поврежден фасад галереи времени. В парке Авиаторов нарушена облицовка постамента Защитникам Ростовского неба — её обещают восстановить до конца октября.

Специалисты приступили к спилу крупногабаритного древесного мусора, очистке газонов и клумб от веток и листвы, а также к демонтажу повреждённых конструкций. Составлен график вывоза порубочных остатков специализированной техникой.

Мария Хоперская