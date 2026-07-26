Путин встретился с главкомом ВМФ в Главном Адмиралтействе Петербурга

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота посетил Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где встретился с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин посетил Главное Адмиралтейство в День ВМФ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Владимир Путин посетил Главное Адмиралтейство в День ВМФ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Главу государства у здания Адмиралтейства также встретили министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В ходе визита Владимир Путин заслушал краткий доклад главнокомандующего ВМФ, после чего пообщался с Александром Моисеевым по пути к месту торжественной церемонии. Затем президента приветствовала рота Почетного караула.

Матвей Николаев