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Путин встретился с главкомом ВМФ в Главном Адмиралтействе Петербурга

Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота посетил Главное Адмиралтейство в Санкт-Петербурге, где встретился с главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Александром Моисеевым.

Владимир Путин посетил Главное Адмиралтейство в День ВМФ

Владимир Путин посетил Главное Адмиралтейство в День ВМФ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Владимир Путин посетил Главное Адмиралтейство в День ВМФ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Главу государства у здания Адмиралтейства также встретили министр обороны Андрей Белоусов и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

В ходе визита Владимир Путин заслушал краткий доклад главнокомандующего ВМФ, после чего пообщался с Александром Моисеевым по пути к месту торжественной церемонии. Затем президента приветствовала рота Почетного караула.

Матвей Николаев

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