Полиция задержала местного жителя, устроившего драку в центре Сочи

Полиция Сочи задержала 26-летнего местного жителя, который предположительно устроил драку у входа в бар в центре курорта. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в ходе инцидента травмы получил 45-летний охранник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В отношении задержанного составлен материал по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Полицейские устанавливают всех участников драки, говорится в сообщении пресс-службы.

О потасовке в центре курорта, произошедшей 16 июля, ранее рассказали очевидцы в социальных сетях. По словам свидетелей, компания молодых людей пыталась попасть в бар. Однако охрана заведения им отказала. В ответ молодые люди устроили словесную перепалку, затем бросились на охранников.

Сергей Емельянов