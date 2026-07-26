В Оренбуржье зарегистрировано 18 лесных пожаров из-за человеческого фактора
С весны на территории Оренбургской области зарегистрировано 18 лесных пожаров, причина которых — человеческий фактор. Об этом сообщает губернатор региона Евгений Солнцев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
С 1 апреля в регионе объявлен пожароопасный сезон, который продлится до наступления осенней дождливой погоды или установления отрицательных среднесуточных температур.
Зеленый фонд занимает всего 4,7 % территории региона, поэтому каждое дерево представляет большую ценность. Ежедневно леса патрулируют 19 групп.