Шторм парализовал движение электротранспорта в Ростове

Обрушившийся на Ростов шторм привел к подтоплению улиц и электротранспортному коллапсу. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростовский городской транспорт Фото: Ростовский городской транспорт

Из-за засорения дождеприемных решеток листвой оказались подтоплены несколько участков городских дорог: улицы Стадионная, Вавилова, Курчатова, переулок Семашко, проспект Ворошиловский, улица Извилистая и другие. Для восстановления водоотвода привлекли шесть бригад и четыре иловсасывающие машины. До трех часов ночи воду убрали с проезжей части, движение возобновилось без ограничений. Работы по расчистке дождеприемных колодцев и проверке ливневой канализации продолжаются: задействованы четыре бригады численностью 12 человек и четыре единицы техники.

Упавшие деревья повредили контактную сеть электротранспорта — зафиксировано более 100 порывов. Трамваи и троллейбусы на маршруты не вышли. На данный момент восстановлен троллейбусный маршрут № 2, электробусы работают в штатном режиме.

Городские власти поставили задачу устранить неполадки в максимально сжатые сроки, однако предупредили, что полностью восстановить работу электротранспорта к завтрашнему дню, вероятнее всего, не удастся. Ростовчан попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Подробнее о том, что происходило в области в разгар стихии — читайте в материале «Штормовое испытание».

Мария Хоперская