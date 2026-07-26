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Фестиваль персиков в Геленджике перенесли из-за непогоды

Городской праздник в Геленджике, где жителей и гостей хотели угостить сотней килограмм свежих персиков, тысячей банок варенья и 600 л компота, должен был пройти в воскресенье 26 июля. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, из-за погодных условий организаторы фестиваля решили перенести его на 1 августа.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Изменение даты даст возможность провести фестиваль в благоприятных условиях для жителей и гостей города. Как уверяют в мэрии, все запланированные мероприятия состоятся в полном объеме.

Сергей Емельянов

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