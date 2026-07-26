Более 42 тысяч жителей Ростовской области остались без водоснабжения
Более 42 тысяч жителей Ростовской области остаются без водоснабжения после шторма, обрушившегося 25 июля. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Перебои зафиксировали в Азовском, Целинском, Аксайском, Волгодонском, Семикаракорском, Веселовском и Октябрьском районах, а также в городах Красный Сулин, Шахты и Азов и хуторе Задонье. На всех объектах ведутся восстановительные работы.
В Ростове из-за отключения электроэнергии остановлены котельные, снабжающие горячей водой ряд городских районов. Специалисты устраняют аварии в круглосуточном режиме.
Подробнее о том, что происходило в области в разгар стихии — читайте в материале «Штормовое испытание».