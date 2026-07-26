Wildberries поддержал акцию помощи предпринимателям, пострадавшим от атак БПЛА

На цифровых экранах Russ в крупных городах России появились баннеры социальной кампании с хэштегом #корзинавб. Соответствующие баннеры появятся на сайте и в приложении WB и будут вести на подборки товаров российских продавцов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«С первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки. А в социальных сетях люди призывали делиться своей корзиной, чтоб поддержать российских предпринимателей. Так зародилась народная акция помощи предпринимателям. И мы, конечно же, решили поддержать ее»,— написала госпожа Ким.

По мнению предпринимательницы, даже давно отложенный товар в корзине и его покупка является помощью российским брендам, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке.

Сергей Емельянов