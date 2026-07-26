Зарубежные СМИ: Из-за чего США прекратили удары по Ирану?

США остановили атаку на Иран. Ночь на 26 июля стала первым затишьем за две недели беспрерывных ударов. Сколько продолжится пауза, пока неясно. Американские СМИ связывают решение с нехваткой ракет. Но это не единственная причина. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Распоряжение прервать удары по Исламской Республике дал лично президент Дональд Трамп, утверждают источники Axios. Как пишет издание, это решение — как готовность к дипломатии, так и признание: нынешний уровень американских атак достиг предела своей эффективности.

На совещании 24 июля обеспокоенность высказали вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, передают источники CNN. Дальнейшая эскалации войны в Иране, по их словам, вызывает опасения. И у нее, заверяют советники, будут последствия.

Как сообщает The New York Times, опасения военного совета США кроются в угрозах запасам истребителей-перехватчиков. Запасы американских ракет Patriot и других средств ПВО Пентагона на Ближнем Востоке сокращаются. Но это еще не все. Ключевые союзники в Персидском заливе остаются уязвимыми для иранских атак. Кроме того, из-за войны назревает сразу несколько глобальных кризисов: экономический, топливный и связанный с беженцами.

Мало кто из ближайшего окружения Трампа считают план эскалации разумным, заявляют источник газеты. Тем более, похоже, вопреки ожиданиям Белого дома, натиск американских военных сил лишь больше сплачивают Иран. Новая крупная атака вряд ли посадит их за стол переговоров.