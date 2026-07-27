До 1 сентября в Новороссийске обновят разметку возле школ

В Новороссийске продолжают обновлять дорожную разметку, однако работы на многих участках затянулись из-за перезаключения контрактов. Возле образовательных учреждений разметку планируют нанести до 1 сентября, на остальных дорогах — в течение третьего квартала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

По информации МКУ «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог», работы идут поэтапно. Первый этап уже выполнен, однако его результаты пока не приняты и не оплачены. При необходимости разметку нанесут повторно в рамках гарантийных обязательств.

В ведомстве пояснили, что задержка связана с реорганизацией управления транспорта и дорожного хозяйства и последующим перезаключением контрактов.

Ранее жители Новороссийска жаловались на отсутствие свежей разметки на оживленных участках дорог. Власти сообщили, что обновление дорожной разметки запланировано до 1 сентября.

Как писал «Ъ-Новороссийск», на территории Новороссийска восстанавливают пляжную инфраструктуру, которая пострадала из-за шторма.

Анна Гречко