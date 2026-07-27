В Новороссийске женщину приговорили за повторное незаконное подключение к газу

Приморский районный суд Новороссийска приговорил местную жительницу к году исправительных работ за повторное самовольное подключение дома к газопроводу. Женщине также назначили удержание 15% заработка в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как установил суд, ранее женщину уже привлекали к административной ответственности за незаконное подключение к газовым сетям. Несмотря на это, она вновь самовольно подключила дом к газопроводу. Повторное нарушение стало основанием для уголовного преследования.

В «Газпром межрегионгаз Краснодар» напомнили, что несанкционированное вмешательство в систему газоснабжения может привести к утечке газа, пожару или взрыву.

За первое полугодие 2026 года в Краснодарском крае выявили 37 случаев незаконного потребления природного газа. По каждому факту материалы передали в правоохранительные органы. В 29 случаях речь шла о самовольном использовании газа без законных оснований.

Анна Гречко