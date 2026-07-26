Бюст адмирала Нахимова торжественно открыли в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота торжественно открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Монумент установлен в сквере Главного Адмиралтейства, сообщили в пресс-службе правительства города.

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий Военно-морским флотом России, Герой России адмирал флота Александр Моисеев, офицеры, ветераны ВМФ, юнармейцы и военнослужащие роты Почетного караула.

Открытие памятника сопровождалось исполнением государственного гимна России и ударом в корабельный колокол. Почетное право снять покрывало с бюста было предоставлено военнослужащим роты Почетного караула.

Матвей Николаев