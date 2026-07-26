Экс-министра ЖКХ Новосибирской области перевели из СИЗО в колонию

Из СИЗО Новосибирска в исправительную колонию общего режима №3 этапировали бывшего министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова, осужденного на три с половиной года лишения свободы. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники и подтвердил адвокат бюро «Гребнева и партнеры» Иван Рассолов. Юрист добавил, что защита добивается пересмотра дела и оправдания бывшего министра. Жалоба на приговор будет направлена в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово).

Бывший министр обвинялся в злоупотреблении полномочиями и их превышении (ст. 285 и ст. 286 УК РФ). По материалам дела, чиновник якобы неправомерно отказался от требования уплаты банковской гарантии, выданной компании «Экология-Новосибирск» для работы в качестве мусорного регоператора, в результате региональный бюджет не досчитался 220 млн руб. Кроме того, в материалах следствия указывается, что в июле 2018 года, не имея на то полномочий, чиновник подписал с АО «Экооператор» договор о предоставлении 10 млн руб.

В июне 2025 года Центральный райсуд Новосибирска назначил бывшему чиновнику полтора года колонии, но этот срок он уже отбыл, пока шло следствие и судебный процесс. По представлению прокуратуры областной суд ужесточил Денису Архипову наказание до 3,5 лет. Под стражу его взяли в зале суда.

ИК-3 расположена на улице Звездная в Первомайском районе Новосибирска. Это колония общего режима для заключенных, которые впервые отбывают наказание. В учреждении расположены станции техобслуживания, работают участки по изготовлению бытовой химии, мебели, канатно-веревочной продукции, животноводческий участок, налажены металло- и деревообработка, выпуск яблочного и грушевого соков.

Илья Николаев