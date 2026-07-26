Пьяный подросток на угнанной машине насмерть сбил двух пешеходов в Красноярском крае

В Красноярском крае 17-летний пьяный подросток без водительских прав на угнанной машине насмерть сбил двух пешеходов. Молодой человек задержан, следствие намерено ходатайствовать о его заключении под стражу, сообщили в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел в ночь на 26 июля в селе Нарва Манско-Уярского муниципального округа. Молодой человек угнал принадлежащий родителям автомобиль ВАЗ-2109, чтобы покататься с другом. На улице Заводской он сбил двух пешеходов, находившихся на обочине. От удара 46-летний мужчина и 35-летняя женщина скончались на месте. 20-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Проведенное медосвидетельствование показало, что угонщик был пьян. Кроме того, установлено, что он не имел водительских прав. По факту ДТП следственные органы возбудили уголовное дело.

В полиции края рассказали, что сотрудники Госавтоинспекции подготовили рапорт о привлечении родителей угонщика к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.

Илья Николаев