Маленькие сцены больших городов

Независимые театры больше не воспринимаются как подчеркнуто нишевая территория досуга для узкого круга посвященных. В Москве и Петербурге билеты на отдельные спектакли небольших трупп раскупают за считаные минуты, а театральные команды все чаще отказываются от постоянного адреса и превращают в сцену музеи, бывшие цеха и даже парковки торговых центров. Независимость становится еще и синонимом приватности: известные актеры выходят на сцену в нескольких шагах от зрителей.

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Публика идет уже не столько непосредственно в театр, сколько за режиссером, актером или командой — туда, где сегодня возникает событие. Почему камерные независимые проекты становятся новыми точками культурного притяжения и может ли зрительская популярность обеспечить им устойчивое будущее?

Петербург: история независимости

На невских берегах у независимого театра давняя история. В начале 2000-х город стал одним из центров нового театрального движения: возникали небольшие сцены, лаборатории и актерские объединения, существовавшие вне привычной репертуарной системы.

Одним из заметных явлений того времени стал созданный в 2001 году «Такой театр», объединивший Александра Баргмана, Александра Лушина, Ирину Полянскую и Наталью Пивоварову. Не имея собственного здания, актеры играли на разных площадках — задолго до того, как театр без постоянного адреса стал восприниматься как новая художественная модель.

К той же независимой театральной волне принадлежали Открытый независимый театр («ОН.ТЕАТР»), многочисленные лаборатории и небольшие авторские проекты. Многие из них со временем исчезли, изменили формат или растворились в других институциях. Сохранились старый добрый «Особняк» и радикально авторский театр Lusores Александра Савчука — проекты, которые и сегодня существуют по собственным художественным законам, хотя обращаются скорее к своей постоянной, сравнительно узкой аудитории.

Особое место в этой истории занимает «театр post» Дмитрия Волкострелова — один из самых последовательных и концептуальных независимых проектов Петербурга. Он существовал не столько как театр с постоянной сценой и репертуаром, сколько как художественный метод и пространство эксперимента. Сегодня его деятельность скорее поставлена на паузу, однако влияние «театра post» на язык современной городской сцены трудно переоценить.

Параллельно собственную модель независимого театра создавала Москва. Театр.doc становился пространством новой драматургии, документального высказывания и прямого разговора о современности, а «Практика» открывала новые режиссерские и актерские имена. Однако в последние несколько лет независимый театр словно приобрел новое звучание. Он перестал быть только территорией художественного эксперимента для узкого круга посвященных и превратился в одну из заметных точек зрительского притяжения.

Свобода от кассы

Пожалуй, самым независимым театром современного Петербурга можно назвать «Плохой театр». Его создатель и режиссер Дмитрий Крестьянкин принципиально отказался не только от постоянной площадки, но и от привычной системы продажи билетов. Попасть на спектакли можно бесплатно — по предварительной регистрации, которая порой закрывается через несколько секунд после открытия.

Одной из легендарных постановок «Плохого театра» стал «Квадрат» — документальный спектакль о подростках 1990-х, выросших в Туле. В его основе воспоминания самого Крестьянкина и его друзей: истории о дворах, школах, первой любви, жестокости и взрослении в мире, который менялся быстрее, чем его успевали понять. Спектакль принципиально играется в квадратном пространстве, где зрители окружают актеров с четырех сторон и становятся почти непосредственными участниками происходящего.

При этом независимость давно не означает для Крестьянкина существование на периферии театральной жизни. Сегодня он один из востребованных режиссеров своего поколения: поставил «День закрытых дверей» в московском Театре наций, работает в Театре имени Маяковского и продолжает создавать проекты в Петербурге. Однако «Плохой театр» сохраняет собственную модель существования: без постоянного здания, фиксированной труппы и платных билетов.

Этот пример заставляет задуматься: что сегодня вообще означает театральная независимость? Свободу от государственного финансирования? От собственного здания? От репертуарной системы? Или даже от необходимости продавать билеты?

Театр как арт-хаб

Одним из главных адресов независимого театра в Петербурге давно стал «Скороход». Это не театр с единой труппой и художественным руководителем, а скорее арт-хаб — пространство, где встречаются разные коллективы, режиссеры и театральные школы.

Здесь регулярно проходят гастроли независимых московских проектов. Уже не впервые в Петербург приезжают выпускники мастерской Юрия Бутусова. Их «Вишневый сад» в постановке Егора Ковалева стал настоящим зрительским хитом и неоднократно возвращался на сцену «Скорохода». Здесь же показывали «Чайку» Ильи Зайцева — еще одну работу артистов, воспитанных в мастерской одного из самых влиятельных российских режиссеров последних десятилетий, и спектакль «Вий» Александра Церени.

Свои спектакли на площадке играет Борис Павлович — режиссер, для которого театр давно стал не только художественным пространством, но и способом социального взаимодействия. Со «Скороходом» связан и «Такой театр» — один, как упоминалось, из старейших независимых коллективов Петербурга. История взаимоотношений театра и площадки требует отдельного уточнения, однако именно «Такой театр» стоял у истоков формирования «Скорохода» как пространства независимой сцены. В последние годы у «Скорохода» появились новые соседи по театральной карте города.

Завязать «Узел»

Недавно открывшееся театральное пространство «Узел» быстро стало еще одной точкой притяжения независимых режиссеров и коллективов. Здесь показывают спектакли Романа Муромцева и его художественной мастерской — театра «Воркута», форум-спектакли Никиты Славича, работы «Театра ТРУ» и других независимых команд.

«Узел» принимает гастрольные проекты и дает возможность увидеть спектакли, у которых нет собственного дома в Петербурге. При этом новая площадка привлекает уже не только профессиональное театральное сообщество и узкий круг завсегдатаев независимой сцены. Зрители следят за афишей, покупают билеты, возвращаются на новые постановки. Возможно, свою роль играет и то, что граница между государственным и независимым театром становится все менее заметной. В небольших проектах участвуют артисты известных театров, а режиссеры свободно перемещаются между крупными институциями и независимыми площадками. Для зрителя важнее оказывается не статус театра, а имя художника, состав исполнителей и обещание нового опыта.

Видимый «Невидимый театр»

Одним из самых ярких примеров такого объединения стал «Невидимый театр» Семена Серзина — известного актера театра и кино, режиссера и ученика Вениамина Фильштинского.

Собственное помещение в Петербурге команда нашла почти случайно — по объявлению на Avito. Так в бывшем промышленном пространстве на территории «Севкабель Порта» появился небольшой темный зал. Черные стены, минимум декораций, отсутствие привычного разделения на сцену и партер — пространство, которое на первый взгляд может показаться почти суровым, становится частью театрального языка.

Здесь играют «Друг мой», «Тихий свет», «Любовь людей» и другие спектакли Серзина. В них участвуют артисты разных петербургских театров, в том числе «Мастерской», Большого театра кукол, а также актеры, которые много лет сотрудничают с режиссером в независимых проектах. «Невидимый театр» существует не как закрытая труппа со штатным расписанием, а как круг единомышленников, объединенных общим художественным языком.

И зритель готов ехать на «Севкабель», искать неприметный вход, заходить в темный промышленный бокс — ради встречи с театром, лишенным парадного фасада и привычной дистанции.

Само название оказалось почти программным. «Невидимый» находится вне привычной театральной иерархии, но остается заметным для публики. Более того, его жизнь не ограничивается городом на Неве. Спектакли и артисты проекта существуют между Петербургом и Москвой, стирая границы между театральными столицами. У театра может не быть единственного адреса — важнее команда, режиссер и художественный язык, за которыми готов следовать зритель.

Театр между двумя городами

Камерность и мобильность независимых проектов сделали театральный обмен между Москвой и Петербургом почти постоянным. Спектакль больше не обязательно принадлежит одному городу и одному зданию: команды гастролируют, осваивают новые пространства, а зрители получают возможность регулярно видеть работы самых заметных независимых коллективов. Одной из таких площадок стал Летний театр в Новой Голландии. Здесь периодически показывает свои спектакли московский проект «а39», название которого отсылает к аудитории № 39 режиссерского факультета ГИТИСа — месту, связанному с мастерской Олега Кудряшова.

Художественный руководитель проекта — актер и режиссер Григорий Добрыгин, которого широкая публика помнит, в частности, по фильму Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». У «а39» нет собственного театрального здания: спектакли играют на разных площадках, в том числе в Музее Москвы. Проект существует вокруг конкретных режиссеров, артистов и художественных идей. В его постановках участвует Юлия Пересильд, Наталья Вдовина, Александра Бортич, Александр Горчилин и другие известные актеры. Здесь звездное имя оказывается частью свободного театрального эксперимента, а не гарантией привычного большого спектакля.

Что происходит «Внутри»

Еще одним постоянным гостем Петербурга стало московское пространство «Внутри». Оно открылось в 2021 году и за несколько лет превратилось в одну из важных точек новой независимой театральной жизни российской столицы — место, где встречаются режиссеры, актеры и команды, не всегда связанные с постоянной сценой.

Именно здесь появились одни из первых московских работ Антона Федорова. Среди них спектакль «Где ты был так долго, чувак?» с Розой Хайруллиной и Дмитрием Куличковым. Сегодня Федоров в числе самых востребованных российских режиссеров, однако его путь показателен: известность и работа в крупных театрах не привели его к созданию еще одной традиционной институции. Напротив, режиссер выбрал театр без собственного дома.

На площадке «Внутри» показывал спектакли и один из самых обсуждаемых независимых проектов последних лет — театр «Озеро». Он был создан в 2024 году Гошей Токаевым, Андреем Маником и Владимиром Комаровым. Основатели «Озера» поставили перед собой задачу организовать в Москве современный негосударственный театр с актуальным репертуаром — свободное творческое пространство, способное объединять художников разных поколений.

В репертуаре появились «Красная Шапочка», «Три сестры», «Гроза» и другие спектакли. С театром сотрудничают Мария Смольникова, Максим Виторган, Александр Паль, Виктория Толстоганова, Таисия Вилкова. Билеты на отдельные постановки стали театральным дефицитом, а вокруг «Озера» быстро сформировалось собственное зрительское сообщество.

До недавнего времени спектакли играли преимущественно на площадке «Внутри», однако теперь коллектив объявил о переезде. В этом проявляется главный парадокс независимого театра: популярность и аншлаги еще не означают устойчивости. Театр может быть востребован, объединять известных артистов и собирать полные залы — и продолжать искать собственное место.

Театр на парковке

Впрочем, иногда независимый театр не ищет новое помещение, а превращает в сцену пространство, которое, казалось бы, вообще для этого не предназначено. Одним из самых необычных московских театральных проектов последних лет стала «Парковка», созданная при участии Евгения Цыганова и генерального продюсера Максима Левченко. На крытой парковке торгового центра в Ростокино был показан спектакль «Всё тут», созданный при содействии музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты», «Большого культурного проекта» и самого ТЦ. «Всё тут» — не буквальное восстановление легендарного спектакля РЕЖИССЕРА, а воспоминание о нем, попытка вернуть исчезнувший театральный мир через сохранившиеся декорации, образы и память артистов. В центре постановки — Евгений Цыганов и Мария Смольникова. Прямо на глазах у зрителей из больших зеленых контейнеров достают фрагменты декораций прежнего спектакля и постепенно собирают из них пространство памяти — о театре РЕЖИССЕРА, его родителях, режиссере Анатолии Эфросе и театральном критике Наталье Крымовой.

Зрители сидят посреди огромного бетонного ангара на обычных стульях — зимой, весной и осенью в пальто, куртках и шарфах. Вместо привычного театрального фойе их встречают волонтеры с горячим чаем. Но через несколько минут холодное промышленное пространство перестает восприниматься как парковка и становится театром — хрупким, временным, возникающим здесь и сейчас.

Возможно, именно «Парковка» наиболее буквально воплощает одну из главных тенденций новой независимой сцены. Театру больше не обязательно иметь собственное здание, фойе, бархатные кресла и постоянный адрес. Иногда достаточно пустого бетонного ангара, нескольких рядов стульев, актеров и зрителей, которые готовы прийти за ними даже туда, где еще вчера оставляли автомобили.

«Место», которого нет

Антон Федоров пошел еще дальше. До недавнего времени он занимал должность главного режиссера новосибирского театра «Старый дом», ставил на крупнейших сценах страны — в том числе «Утиную охоту» в БДТ имени Товстоногова. Однако вместо следующей руководящей должности режиссер выбрал своеобразную театральную «бродячую жизнь»: собрал группу близких по духу артистов и постоянных соавторов и создал независимый коллектив «Место». У этого театра нет собственного здания. Его участники собирались и репетировали в одном месте, играли в другом, зрители приходили и занимали места согласно купленным билетам — и в определенный момент все оказывались в одном месте. Так появилось название.

Отсутствие постоянного адреса здесь становится не недостатком, а художественным принципом. Команда приходит в новое пространство и создает в нем театр. «Место» определяется не зданием, фасадом или репертуарной системой, а режиссером и людьми, которые снова и снова выбирают работать вместе.

В репертуаре коллектива «Шинель», «Мадам Бовари», а одной из последних премьер стал спектакль «Шерлок Холмс и все-все-все» по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Знакомая детективная история у Федорова превращается в свободную театральную игру, где расследование оказывается лишь поводом поговорить о человеке, его страхах, воображении и попытках найти логику в абсурдном мире.

Спектакль играют на «Арт-платформе» в Новом Манеже. И, возможно, именно здесь идея «Места» проявляется наиболее отчетливо: театр приходит на чужую площадку, осваивает ее — и на несколько часов делает своей. Еще недавно отсутствие собственного здания воспринималось как уязвимость или вынужденная бездомность независимого коллектива. Сегодня оно может становиться осознанным выбором. Зритель идет уже не по привычному адресу: он следует за режиссером, артистами и командой.

Театр на расстоянии вытянутой руки

Почему же независимый театр стал модным? Возможно, зритель устал от предсказуемости большой театральной институции и ищет альтернативу. Но дело едва ли только в этом. Небольшое пространство меняет сам способ общения между сценой и залом. Здесь сложнее спрятаться за декорациями, театральной машинерией и условностями большого театра. Возникает доверительный разговор — иногда неудобный, иногда болезненный, но почти всегда личный.

Есть и ощущение открытия. Зритель приходит в бывший промышленный бокс, музей, небольшую студию или пространство, которое еще вчера вообще не было театром. Он словно становится участником события, о котором пока знают не все, — частью временного сообщества, возникающего вокруг конкретного спектакля.

Свою роль играют и известные имена. Артисты больших театров и звезды кино все чаще участвуют в независимых проектах, но зритель встречается с ними уже в другом контексте — без привычной дистанции и институционального ореола. Здесь важнее не статус, а совместное присутствие и ощущение, что спектакль рождается прямо сейчас.

Но скорее всего, дело не только в моде. Независимый театр точнее соответствует самому устройству современной жизни: он мобилен, не всегда привязан к одному городу, свободно объединяет артистов разных театров и существует вокруг идеи, команды или художника. Когда-то театр начинался со здания. Сегодня все чаще он начинается со встречи — режиссера, театра и зрителей. И возможно, сегодня больше для театра ничего и не требуется.

Татьяна Троянская