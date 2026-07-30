Марка, основанная в 1983 году, исповедует философию, которую можно назвать косметическим гедонизмом. Здесь создают уходовые продукты с чувственными ароматическими композициями, роскошными текстурами и в эстетике островной роскоши. Каждое средство задумано как персональный спа-ритуал, переносящий в атмосферу солнца, тепла и безмятежности Карибов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LIGNE ST BARTH Фото: LIGNE ST BARTH

Набор Ligne St Barth «Путешествие на Сен-Барт» — коллекция культовых средств бренда. В составе набора три продукта. Масло авокадо — проверенный временем бестселлер и настоящая икона Ligne St Barth. Богатое витаминами масло интенсивно питает кожу, возвращает ей мягкость и эластичность, дарит шелковистое сияние. Продукт решает две задачи: комфорт и восстановление.

Гель алоэ вера с мятой — освежающий уход с мгновенным охлаждающим эффектом. Алоэ вера увлажняет и успокаивает кожу, а натуральная мята дарит ощущение прохлады, словно легкий бриз с Карибского моря, что особенно приятно и ценно после пребывания на солнце. Масло помадного дерева — символ отдыха на Сен-Барте. Формула с экстрактом семян помадного дерева помогает подчеркнуть золотистый оттенок кожи, оставляя ее гладкой, сияющей и окутанной солнечным настроением. Финальный штрих — удобная бежевая косметичка.