BABOR: мгновенная красота

Коллекция ампул стала художественным переосмыслением черной розы — легендарного символа, который выбрал для марки еще в 1960-х годах сооснователь компании доктор Лео Фоссен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Babor Фото: Babor Следующая фотография 1 / 2 Фото: Babor Фото: Babor

Любовь к цветам Хира унаследовала от матери, мастера флористики родом из Германии. Творческое сотрудничество Tinkertailor и BABOR соединило в себе европейское искусство составления букетов, корейское изящество линий и космополитичное стремление к символизму и объединению традиций и инноваций. Пропуская розу BABOR через призму своего художественного восприятия, Хира превращает ее в цифровой артефакт, интерпретирующий тему элегантности, женственности, преображения. Здесь рождается главная метафора: красота, заключенная в форму. Металлический футляр оттенка розового золота, строгая линия ампулы, графичность дизайна — это та самая форма, которая удерживает и транслирует красоту, превращая культовый уходовый продукт бренда в коллекционный объект дизайна.

Лимитированная серия представлена в формате семидневных ампульных курсов. Внутри коллекции пять ампульных программ, созданных для различных потребностей кожи: от интенсивного двойного лифтинга и восстановления упругости до формул для увлажнения и сияния, питания и антистрессового эффекта, а также до комплексов, направленных на витаминное насыщение кожи.