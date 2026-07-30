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BABOR: мгновенная красота

Немецкий бренд премиальной косметики отметил 70-летие выпуском лимитированной коллекции ампул в коллаборации с ИИ-дизайнером из Сеула, основательницей студии Tinkertailor Хирой Ким.

Коллекция ампул стала художественным переосмыслением черной розы — легендарного символа, который выбрал для марки еще в 1960-х годах сооснователь компании доктор Лео Фоссен.

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Фото: Babor

Фото: Babor

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Фото: Babor

Фото: Babor

Любовь к цветам Хира унаследовала от матери, мастера флористики родом из Германии. Творческое сотрудничество Tinkertailor и BABOR соединило в себе европейское искусство составления букетов, корейское изящество линий и космополитичное стремление к символизму и объединению традиций и инноваций. Пропуская розу BABOR через призму своего художественного восприятия, Хира превращает ее в цифровой артефакт, интерпретирующий тему элегантности, женственности, преображения. Здесь рождается главная метафора: красота, заключенная в форму. Металлический футляр оттенка розового золота, строгая линия ампулы, графичность дизайна — это та самая форма, которая удерживает и транслирует красоту, превращая культовый уходовый продукт бренда в коллекционный объект дизайна.

Лимитированная серия представлена в формате семидневных ампульных курсов. Внутри коллекции пять ампульных программ, созданных для различных потребностей кожи: от интенсивного двойного лифтинга и восстановления упругости до формул для увлажнения и сияния, питания и антистрессового эффекта, а также до комплексов, направленных на витаминное насыщение кожи.

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