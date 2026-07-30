Algotherm: правила легкой походки

Криогель расширяет спа-линейку марки, заслужившей международное признание за экспертизу в области морской биотехнологии, поставленной на службу красоте. Разработанная брендом система Ocean Spa основана на принципах океанотерапии красными макроводорослями. В основе альготерапии мощный дренажный, охлаждающий и увлажняющий эффект. Цель геля — быстрое снятие отеков и усталости и возвращение ощущения легкости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ALGOTHERM Фото: ALGOTHERM

Комплекс красных макроводорослей (Red Macro-Algae Complex) состоит из трех компонентов: экстракт Palmaria palmata стимулирует микроциркуляцию, препятствует образованию новых кровеносных сосудов и уменьшает проявления варикоза; конский каштан деконгестирует и укрепляет венозную стенку; алоэ вера увлажняет и успокаивает кожу.

Ментол в сочетании с ментиллактатом отвечает за усиленный освежающий криоэффект, стимулирует кровообращение и замедляет клеточное старение от УФ-лучей. Иглица колючая насыщает кожу витамином С и рутином, восстанавливает сосудистую стенку и профилактирует варикоз, а экстракты винограда и розмарина усиливают антиоксидантную и дренажную защиту.