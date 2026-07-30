Guinot: искусство молодого взгляда
Французский косметический бренд выпустил нейроконцентрат нового поколения для области вокруг глаз, используя концепцию skin longevity (продление молодости кожи), которая предполагает поддержку естественных механизмов восстановления тканей.
Современная космецевтика постепенно смещает акцент с борьбы с отдельными признаками старения на сохранение функционального здоровья кожи. Именно поэтому все чаще говорят не об антивозрастных средствах, а о продлении молодости. Одним из самых интересных примеров этого подхода стал Concentre Life Influx Yeux от Guinot. Продукт создан специально для ухода за самой деликатной зоной лица — областью вокруг глаз.
Фото: GUINOT
Кожа век почти в три раза тоньше кожи лица, быстрее теряет плотность, хуже удерживает влагу и первой реагирует на возрастные изменения. Именно здесь появляются мелкие морщины, снижается упругость верхнего века, становятся заметнее темные круги и отечность. Поэтому средство сочетает сразу несколько направлений воздействия, а не решает одну задачу.
В составе формулы Concentre Life Influx Yeux 56 активных компонентов, а в его основе комплекс Infludermine, разработанный на базе исследований лаборатории Guinot в области нейробиологии кожи. Ученые сосредоточились на изучении взаимодействия нервных окончаний и клеток эпидермиса, поскольку именно эта связь играет важную роль в процессах обновления тканей. Такой подход позволил создать средство, концепция которого основана на поддержке нейроэпидермальной коммуникации как одного из факторов, влияющих на качество кожи и ее регенеративный потенциал.