Guinot: искусство молодого взгляда

Современная космецевтика постепенно смещает акцент с борьбы с отдельными признаками старения на сохранение функционального здоровья кожи. Именно поэтому все чаще говорят не об антивозрастных средствах, а о продлении молодости. Одним из самых интересных примеров этого подхода стал Concentre Life Influx Yeux от Guinot. Продукт создан специально для ухода за самой деликатной зоной лица — областью вокруг глаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: GUINOT Фото: GUINOT

Кожа век почти в три раза тоньше кожи лица, быстрее теряет плотность, хуже удерживает влагу и первой реагирует на возрастные изменения. Именно здесь появляются мелкие морщины, снижается упругость верхнего века, становятся заметнее темные круги и отечность. Поэтому средство сочетает сразу несколько направлений воздействия, а не решает одну задачу.

В составе формулы Concentre Life Influx Yeux 56 активных компонентов, а в его основе комплекс Infludermine, разработанный на базе исследований лаборатории Guinot в области нейробиологии кожи. Ученые сосредоточились на изучении взаимодействия нервных окончаний и клеток эпидермиса, поскольку именно эта связь играет важную роль в процессах обновления тканей. Такой подход позволил создать средство, концепция которого основана на поддержке нейроэпидермальной коммуникации как одного из факторов, влияющих на качество кожи и ее регенеративный потенциал.