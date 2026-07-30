Невесомая красота

Выглядеть на миллион без оглядки на джетлаг и многочасовые пересадки? Этот план перестанет казаться утопией, если сделать ставку на универсальность, многофункциональность и компактность дорожного арсенала красоты.

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Выбор аромата для путешествия — ответственный момент: воспоминания навсегда окрасятся нотами выбранного парфюма. Zeta — инновационный и стойкий аромат бренда Morph с концентрацией ароматических веществ около 33%. Набор, состоящий из двух мини-версий аромата, позволит значительно сократить место в багаже и поддерживать выбранный ольфакторный фон. Настроение — роскошная гурманика: в пирамиду Zeta вошли какао-бобы Venezuela Chuao, серая амбра из Новой Зеландии и миндаль сорта Avola. Набор миниатюр Vapor адресован адептам аромата чистоты. У композиции бодрящий старт: лайм, мандарин и черный перец. За ними на авансцену выходят пион, ягоды и герань, в шлейфе — ноты карамели, амбры, мадагаскарской ванили и сандалового дерева.

Тем, кому нравится каждый день выбирать парфюм под настроение, может прийтись по вкусу набор из «Семи чар» бренда Liquides Imaginaires. В состав сета вошло семь композиций: Fortis, Dom Rosa, Fleur De Sable, Phantasma, Blanche Bete, Buveur De Vent и перечный Ame Du Coeur.

Бренд Cosmomedica by Doctor Kondrasheva разработал новую систему ухода, основанную на подборе средств в зависимости от проблемы, а не от типа кожи. Все средства доступны в миниатюрном формате. После смены часовых поясов быстро восстановиться помогут разнообразные маски. Например, лимфодренажная утренняя маска включает в себя активный противоотечный комплекс, который быстро устраняет отеки на лице и шее, укрепляя сосуды. Суперувлажняющая тонизирующая маска подойдет как SOS-средство после перелета. Продукт восстанавливает водный резервуар верхних слоев кожи и разглаживает морщины. Антиоксидантная маска выручит после длительного пребывания на солнце: активный комплекс восстанавливает кожу после агрессивного воздействия окружающей среды и ультрафиолета, снимает воспаление, в том числе и после легких термических ожогов.

Марка Darling предлагает сохранять красоту в поездках с помощью разнообразных патчей и масок в индивидуальных упаковках. Самый простой и приятный способ стереть недосып с лица — наклеить под глаза пару патчей, в которых уже наготове целая фабрика активных компонентов. Патчи можно использовать и для носогубных складок или межбровья. Маску On-The-Go за счет необычной двухслойной текстуры можно использовать буквально на ходу: гелевая с одной стороны и сухая с другой, она быстро увлажнит и смягчит кожу, а глицерин, органические масла ши и кокоса сформируют защитный слой, снизят воздействие ультрафиолета и предотвратят обезвоживание.

В числе фаворитов путешественников твердые шампуни, которые легко размещаются в ручной клади. Davines Love Shampoo Bar бережно очищает, смягчает и разглаживает волнистые волосы. Основной ингредиент — экстракт оливы редкого сицилийского сорта минута, богатый жирными кислотами и витаминами. Твердый шампунь Momo мягко очищает и глубоко увлажняет сухие и обезвоженные волосы и благодаря экстракту желтой дыни сорта картуккьяру из Пачеко обеспечивает их долговременное увлажнение и мягкость.

Находка путешественника — маски для волос, упакованные в индивидуальные саше на одно-два применения и способные таким образом на обратном пути уступить место в сумке сувенирам из поездки. Трехминутная маска-суперфуд придаст волосам плотность и эластичность.

В многообразии солнцезащитных средств все больше путешественников отдают предпочтение стику. Компактная упаковка поместится даже в карман и поможет усилить защиту нужных участков кожи в течение дня.

Итальянский бренд D’Alba разработал свою версию средства с высоким фактором SPF 50+ PA++++, который защищает кожу от UVA- и UVB-лучей, не оставляя жирных и белых пятен. В составе продукта березовый сок и экстракт полыни, обладающие успокаивающими свойствами, а также экстракт итальянского белого трюфеля и витамин Е.

Яркий оранжевый стик Clarins можно использовать даже поверх макияжа. За счет особого сочетания солнцезащитных фильтров комплекс Solar Protect Complex обеспечивает защиту от лучей UVA/UVB, а также от синего света. В составе есть органический экстракт какао и производное витамина Е, обладающее антиоксидантными свойствами и предотвращающее появление морщин и пигментных пятен.

Массажер Yamaguchi Beauty Eyes в формате складных очков окажет поддержку зоне глаз в дороге. У прибора восемь уровней вибрации, он укрепляет тонус глазных мышц, улучшает обмен веществ, помогает разгладить морщины.

Многофункциональный девайс размером с ладонь Yamaguchi Face Lifting имитирует работу мозга: чтобы активировать мышцу, он посылает «шоковые» импульсы нейронам в группе мышц. Токи заставляют мышцы удлиняться и сокращаться, как во время упражнений. Световая терапия Beauty Light Therapy из 14 светодиодов основывается на способности клеток кожи поглощать выработанную светом энергию, которая в дальнейшем активизирует восстановительные процессы, стимулирует выработку коллагена, повышает эластичность, а еще выравнивает тон лица и выводит токсины.

В длительных перелетах и переездах на машине для лимфодренажа и разминки помогут массажные мячи бренда Bioginnastica. Мячики подкладывают под триггерные зоны спины, голову, суставы и конечности. Благодаря фасциальной сети расслабление из одной зоны передается в другие, оказывая мягкое пружинящее действие, запуская микроциркуляцию крови и расслабление всего тела.

Другой вариант быстрого расслабления в пути — мягкий массаж. Акупунктурная подушка «Нирвана Bradex», поддерживая естественное положение шеи, снимает напряжение и спазмы. Использование подушки рекомендуется при борьбе с бессонницей и стрессом, улучшает кровообращение и лимфодренаж, способствует устранению гипертонуса и зажимов мышц.

Не расставаться с любимыми и привычными средствами ухода вдали от дома поможет набор дорожных флаконов от Levart из сертифицированного пищевого силикона. «Походный набор» емкостей подходит не только для шампуня, кондиционера или геля для душа, но и для хранения специй или чая, ведь пищевой силикон безопасен.

Мария Блохина