Дофаминовая косметичка: цвет и свет

Дофамин часто называют гормоном счастья, а значит, дофаминовый макияж и бьюти-инструменты должны вызывать приятные эмоции и настраивать на озорной лад. В этой подборке мы рассмотрим, какие средства помогут создать настроение счастья себе и окружающим.

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В основе философии международного бьюти-бренда RAD, основанного в 2020 году, лежит уверенность в том, что, сохраняя индивидуальность, человек несет в мир добро. Все продукты RAD создает для полноценного самовыражения без компромиссов: от туши до пилочки. Фантастически сочных цветов тушь All That Juice Mascara обещает объемные, идеально разделенные ресницы без комочков, будто крылья бабочки. Лак с полупрозрачной текстурой и сочным желе-эффектом ложится легким слоем и создает глянцевое, сладкое покрытие лишь с тонким намеком на цвет. Если захочется больше яркости, можно добавить еще слой — оттенок станет глубже и заиграет по-новому, а с бронзером Play All Day Liquid Bronzer можно светиться, как богиня, и забыть о мирской суете.

Главными бьюти-напарниками, которые и настроение поднимут, и с любым макияжем помогут, станут наборы разноцветных кистей на четыре и семь предметов производства RAD и Evabond.

Марка Arive Makeup выпустила новую коллекцию Glimmerverse, настроение которой звучит как призыв проживать лето блистательно и оригинально. В серию вошли продукты с эффектом многомерного мультихромного сияния. Средство Wand Multichrome Eye Pencil в пяти оттенках с гелевой текстурой позволяет легко и быстро создать яркий и стойкий макияж. Продукт не растекается и не смазывается в течение всего дня. Визажисты марки советуют сочетать разные оттенки в одном макияже. Например, подвести верхнее веко светлым оттенком Pinky Promise, а кончик стрелки дорисовать насыщенным фиолетовым Purple Rush. Палетки из четырех теней переливаются всеми искрами космоса и великолепно миксуются между собой.

Дуэт кремов «Умный загар» от [Comfort Zone] станет на лето отличной инвестицией в бережную защиту кожи. В набор вошел суперводостойкий солнцезащитный крем для лица и тела без отдушки с высокой степенью защиты. Благодаря биомиметическому пептиду в составе он защищает кожу от фотостарения. Формула с фильтрами нового поколения сохраняет ее мягкой и увлажненной, обеспечивая длительную защиту даже при контакте с водой. Второй продукт — солнцезащитный крем для лица. Его водостойкая, быстро впитывающаяся шелковистая формула обогащена фотостабильными фильтрами для защиты от UVA/UVB-лучей и фотостарения. Антивозрастной биомиметический пептид защищает ДНК кожи, а антиоксидантный экстракт ацеролы препятствует гиперпигментации.

Бренд By Terry с приходом лета расширяет культовую линейку Baume de Rose и представляет Glow Gloss и Lip Oil. Питательная сыворотка-масло для губ с сублимирующим эффектом заново открывает науку о розах, уже заложенную в креме Baume de Rose. У средства новая тающая текстура, в которой обволакивающее богатство масла сочетается с питательной силой сыворотки. Уже после первого применения губы становятся более гладкими, полными и заметно более сияющими. Обогащенная экстрактом «Розалайфа», стимулирующим выработку коллагена, а также питательным и защитным мультивитаминным комплексом, эта масляная сыворотка придает губам мягкость и сияние, одновременно восстанавливая их внешний вид. 3D-блеск, напоминающий стекло, дарит мгновенный эффект упругости. Приятное дополнение — нежный аромат сладкой розы, длительный комфорт и отсутствие липкого или тяжелого послевкусия. Аппликатор Pillow Fluff, созданный по мотивам прикосновения кончиков пальцев, идеально обводит контур губ, обеспечивая точное и деликатное нанесение средства.

Brightening CC Serum By Terry –– культовая сыворотка, объединяющая эффект ухода за кожей и свойства декоративной косметики для создания светящейся кожи и прекрасного тона. Легкая, сияющая текстура просто распределяется и мгновенно придает здоровое свечение, обеспечивает идеальное увлажнение всех типов кожи на 24 часа. Среди основных ингредиентов экстракты японской и чайной розы, обеспечивающие регенерацию и делающие кожу нежной, восстанавливающие тонус, увлажняющие и укрепляющие барьерные функции. Благодаря комплексу из четырех витаминов средство усиливает сияние, выравнивает тон и защищает.

Летняя коллекция французского бренда Clarins в этом году вдохновлена криотехнологиями и называется «Льдинки лета». Два средства для губ подарят настоящую свежесть в разгар летней жары. Даже футляры голубого цвета с металлизированными деталями создают ощущение прохлады. К морозному сиянию и холодящему эффекту при нанесении, достигающемуся за счет ментола и эфирного масла полевой мяты, добавлен неподражаемый освежающий аромат. Коллекция состоит из легендарного масла-блеска для губ с криоэффектом Lip Comfort Oil, которое дополнит постоянный ассортимент марки, а также из бальзама для губ на основе масел Lip Oil Balm, выпущенного ограниченным тиражом.

Цветки апельсинового дерева — свежие и сладкие, чувственные и солнечные, всегда настраивают на позитивный лад. Парфюмер Анн-Софи Беахель в аромате Cacao & Fleur d’Oranger от 100BON обыграла их символичное многогранное звучание, добавив более сладкие и теплые пряные ноты какао, корицы и бобов тонка. В верхних нотах улавливаются сочные ананас и персик. Ноты сердца раскрываются в абсолю цветков апельсина, какао и молочке инжира.

Для тех, кто больше любит гурманские и загадочные шлейфы, подойдет Golden Shadow от 100BON, где оттенки ванили смешиваются с насыщенным, смолистым теплом перуанского бальзама, создавая восхитительно-пленительное путешествие, остающееся в памяти, словно драгоценное воспоминание. Амандин Гальяно филигранно совместила лимон и мандарин с нотами мха, нероли, жасмина, сока и цветков апельсина.

Мария Блохина