Штормовое предупреждение в Ростовской области сохраняется до 27 июля

За минувшие сутки, 25 июля пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 17 техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

За указанный период зафиксировали девять загораний сухой растительности и камыша, а также отработали 6 дорожно-транспортных происшествий.

К выездам привлекались 256 человек и 54 единицы техники. Штормовое предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоусловий сохраняется на 26–27 июля.

Мария Хоперская