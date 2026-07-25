В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске вечером 25 июля была объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности при включении сирен-сигнала «Внимание всем», сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При нахождении дома рекомендуется не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами — например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Находящимся на улице советуют перейти в цоколь ближайшего здания или подземный переход.

Власти напомнили, что для укрытия нельзя использовать автомобили и прятаться у стен многоквартирных домов. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ранее 25 июля в Краснодарском крае объявили угрозу атаки БПЛА. Сигнал действует в Темрюкском, Крымском, Абинском, Северском районах, Туапсинском округе, а также Анапе, Новороссийске, Геленджике и Горячем Ключе.

Как писал «Ъ-Кубань», в ночь на 25 июля средства ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников над территорией России, в том числе над Краснодарским краем. По данным ведомства, попытку атаки беспилотниками самолетного типа пресекали с 20:00 24 июля до 8:00. Дроны также были сбиты над Крымом, Ростовской областью и акваторией Азовского моря.

Анна Гречко