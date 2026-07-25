В Анапе днем 25 июля объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе днем 25 июля была объявлена угроза атаки беспилотников. Жителей и гостей курорта призвали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями, пишет мэрия курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При включении сирен-сигнала «Внимание всем» находящимся дома рекомендуют не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон — ванной, коридоре или кладовой — и держаться подальше от окон и дверей.

Тем, кто находится на улице, советуют укрыться в подвалах, цокольных этажах зданий или на подземных парковках. В качестве укрытия не рекомендуется использовать автомобили, остановочные павильоны и стены многоквартирных домов.

Власти напоминают о необходимости не публиковать фото и видео беспилотников, работы систем ПВО и спецслужб. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 25 июля средства ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников над территорией России, в том числе над Краснодарским краем. По данным ведомства, попытку атаки беспилотниками самолетного типа пресекали с 20:00 24 июля до 8:00. Дроны также были сбиты над Крымом, Ростовской областью и акваторией Азовского моря.

Анна Гречко