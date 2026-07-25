В Сочи полицейские спасли годовалую девочку, потерявшую сознание

В поселке Лоо Сочи к патрулирующим полицейским обратилась водитель проезжавшего мимо автомобиля. Женщина сообщила старшим лейтенантам Дмитрию Лексину и Сергею Фоменко, что ее годовалая дочь потеряла сознание из-за болей в животе. Мать самостоятельно везла ребёнка в больницу, однако из-за пробок опасалась не успеть вовремя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Моему годовалому ребёнку стало плохо. Не дожидаясь скорой помощи, я повезла ребёнка на своей машине. По пути оказались пробки, я понимала, что сама не довезу дочь. По пути я встретила патрульную машину и, не теряя ни минуты, подбежала к ней с просьбой довести нас до больницы», — приводит слова матери пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники незамедлительно пересадили женщину с девочкой в служебный автомобиль, включили мигалки и оперативно доставили их в детское инфекционное отделение сочинской больницы № 2, где ребенку оказали экстренную медицинскую помощь. Жизни и здоровью малышки ничего не угрожает.

«Огромное спасибо полицейским за то, что мгновенно оценили ситуацию, оказали помощь и довезли до больницы», — передает пресс-служба слова матери девочки.

Анна Гречко