В Новороссийске два автобуса сняли с маршрутов из-за неисправных кондиционеров

В Новороссийске во время проверок общественного транспорта два автобуса сняли с маршрутов из-за неисправных кондиционеров. Об этом сообщил начальник управления транспорта города Аркадий Павлов в интервью «Новороссийскому рабочему».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По его словам, кондиционерами оборудованы все автобусы, включая «Газели», где установлены электронные охладители воздуха. Водители обязаны включать оборудование в жаркую погоду, а отговорки о необходимости экономии топлива не принимаются.

Проверки проходят регулярно, в том числе в выходные дни. По итогам последних рейдов специалисты также выявили несколько грязных автобусов — их направили на генеральную уборку.

Аркадий Павлов отметил, что во время проверок пассажиры не всегда открыто сообщают о проблемах. В одном из случаев жители рассказали, что водитель включал кондиционер только перед подъездом к центру города, хотя на вопросы проверяющих в салоне этого не подтвердили.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что Управление Роспотребнадзора не намерено проверять работу кондиционеров в общественном транспорте Новороссийска, поскольку действующее законодательство не содержит обязательных требований к их наличию и эксплуатации. По данным городского управления транспорта, в 2024 году поступило 72 жалобы на неработающие кондиционеры, за 2025 год — 37. С апреля текущего года специалисты провели 24 рейда по проверке общественного транспорта Новороссийска, однако одномоментно проконтролировать все 500 автобусов и троллейбусов невозможно.

Анна Гречко