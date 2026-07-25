В Сочи объявили штормовое предупреждение до 27 июля

В Сочи с вечера 25 июля до утра 27 июля ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений. Об этом сообщили в администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

По прогнозу синоптиков, на территории Сочи и федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и ливни с грозами, местами град и шквалистый ветер с порывами до 20–22 м/с. На реках возможен резкий подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок, также сохраняется риск схода небольших селевых потоков. На участке побережья Магри — Веселое не исключено формирование смерчей над морем.

В связи с ухудшением погоды городские коммунальные службы, аварийные бригады и спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Для реагирования сформирована группировка из 1,6 тыс. человек и более 500 единиц техники. На реках организованы дополнительные посты визуального контроля.

Власти предупредили руководителей гостиниц, объектов торговли и арендаторов пляжей о необходимости принять меры безопасности. Туристам, вылетающим из Сочи, рекомендовали добираться до аэропорта на электропоездах «Ласточка». По прогнозам, погодные условия стабилизируются к понедельнику.

Анна Гречко