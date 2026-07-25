В Новороссийске погибли два подростка на пути к острову Суджук

В Новороссийске при попытке добраться до острова Суджук погибли два подростка 15 и 17 лет. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на экстренные службы и ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным СМИ, трагедия произошла 23 июля. Семья приехала на отдых из станицы Северской. Во время перехода по подводной тропе от мыса Суджук к острову младшего из братьев унесло сильным течением. На помощь ему бросились отец и старший брат. Мужчине удалось вытащить 17-летнего сына на берег, однако спасти его не удалось. Тело младшего подростка спасатели обнаружили спустя несколько часов поисков.

По факту произошедшего работают следователи. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

На мысе Суджук размещены предупреждающие знаки об опасности перехода к острову. По данным местных СМИ, с 2016 по 2024 год на этом участке погибли 18 человек, включая двоих детей. Спасатели регулярно эвакуируют отдыхающих, которых течение не позволяет самостоятельно вернуться на берег.

Анна Гречко