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В Оренбуржье ожидают, что к 2030 году количество многодетных семей увеличится на 15%

К 2030 году количество многодетных семей в Оренбургской области увеличится на 15%. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что за последние 10 лет число многодетных семей в регионе выросло на треть и превышает 32 тыс.

«Семьи получают комплексную государственную поддержку. Среди самых востребованных мер — помощь в улучшении жилищных условий, региональный материнский капитал в размере 155,7 тыс. руб., субсидия до 100 тыс. руб. на догазификацию, 30-процентная скидка на оплату коммунальных услуг и полная компенсация за вывоз отходов. Среди других социальных гарантий — бесплатные рецептурные лекарства для детей до 6 лет и компенсация проезда школьников в городском транспорте», — сообщает правительство Оренбургской области.

Руфия Кутляева