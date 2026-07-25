В Оренбурге ремонт вантового пешеходного моста через Урал планируют завершить к 1 сентября

В Оренбурге подрядная организация ООО «Автострой» завершила пескоструйную очистку перильного ограждения и пилонов пешеходного моста через реку Урал на 2-й и 3-й опорах. Также был произведен ремонт лестничных сходов на 4-й опоре и смотровой площадке. Об этом сообщает администрация города.

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По условиям контракта, работы должны быть завершены до 1 сентября 2026 года. В ближайшие дни приступят к устройству пешеходного полотна вантового моста.

Для обеспечения безопасности пешеходов на период проведения активных работ движение в отдельных зонах временно организуется по одной стороне сооружения.

Руфия Кутляева