В Краснодаре работают 72 АЗС с топливом на утро 25 июля

В Краснодаре утром 25 июля работают 72 автозаправочные станции с наличием топлива. Об этом сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, бензин АИ-92 доступен на 63 АЗС, АИ-95 — на 60, АИ-100 — на 12, дизельное топливо — на 65 заправках. При этом ситуация на рынке топлива может меняться в течение дня.

На части АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 31 заправка временно не осуществляет отпуск топлива, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Ранее в администрации Краснодара сообщали, что для стабилизации ситуации с топливным кризисом проводятся оперативные совещания с нефтяными компаниями, корректируют графики отгрузок и усиливают контроль за работой автозаправочных станций. В мэрии отметили, что запасов топлива на Кубани достаточно, а возникшие сложности связаны с необходимостью выравнивания его распределения.

Жителей города также призвали отказаться от закупки топлива впрок, поскольку это создает дополнительный ажиотаж и увеличивает очереди на АЗС. Водителям рекомендовали следить за актуальной информацией на официальных ресурсах и в мобильных приложениях автозаправочных сетей, так как режим работы отдельных станций и наличие топлива могут оперативно меняться.

Анна Гречко