Главные новости за 24 июля. Кавказ

Британская Reckitt Benckiser Group plc договорилась о продаже российского подразделения в сегменте бытовой химии группе Арнест. Сделка уже получила одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, ее закрытие ожидается во второй половине 2026 года. В периметр сделки вошло производственное предприятие в Клину Московской области. Российский бизнес в сегменте товаров для здоровья Reckitt оставит за собой.

Евросоюз включил аэропорт в Минеральных Водах в санкционный список. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС. Ограничения затронули также аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, московский Шереметьево и Ульяновск-Восточный.

WB Банк и МКК WB Финанс, выдающие займы селлерам маркетплейса, предоставили кредитные каникулы представителям малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и операционная деятельность пострадали в результате атак на логистические центры. Об этом сообщает пресс-служба RWB. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», что в ночь на 22 июля атаке подверглись логистические центры компании сразу в двух регионах — Краснодаре и Невинномысске.

Совет ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа на заседании, прошедшем 24 июля в Пятигорске, решил разработать единые методические рекомендации по изучению преступлений нацистов и геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Поступления налога по автоматизированной упрощенной системе налогообложения (автоУСН) в Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года составили 1,99 млрд руб., увеличившись в 297,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».