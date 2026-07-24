Непогода оставила без электричества пять сел в Кабардино-Балкарии

Пять населенных пунктов Зольского района Кабардино-Балкарии частично остались без электроснабжения после ливней с градом и сильным ветром. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По его данным, пострадавших нет. На отдельных участках произошли обрывы линий электропередачи, аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

Как сообщил господин Коков, аварийные и муниципальные службы также занимаются ликвидацией последствий непогоды и оценкой причиненного ущерба.

Частичные отключения электроэнергии затронули населенные пункты Залукодес, Зольское, Псынадаха, Батех и Совхозное. Глава региона призвал жителей соблюдать меры предосторожности, обращать внимание на поваленные деревья и поврежденные линии электропередачи, особенно в темное время суток.

Валерий Климов