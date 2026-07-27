В КЧР эксперты предложили новые подходы в продвижении горных курортов

В Карачаево-Черкесии, в отеле «Лазурит Архыз» состоялось второе заседание Международного дискуссионного клуба «Архыз», в рамках которого эксперты предложили новые подходы в медиапродвижении российских горно-туристических кластеров.

Фото: Пресс-служба отеля «Лазурит Архыз»

В рамках рабочей группы «Бренд и медиа» впервые за одним столом оказались представители самых разнообразных индустрий, чтобы предложить нестандартные идеи по продвижению горных территорий. Среди них – действующий российский космонавт-испытатель, который провел 244 суток на орбите и совершил два выхода в открытый космос; эксперты по инфлюенс-маркетингу, профессиональные фотографы, документалисты и блогеры с совокупной аудиторией в десятки миллионов человек.

Алексей Зубрицкий, российский космонавт-испытатель

Фото: Пресс-служба отеля «Лазурит Архыз»

Как отметил председатель международного дискуссионного клуба «Архыз» Ислам Назаралиев, участники намеренно ушли от привычного формата, когда отели и туркластеры продвигают только штатные пиарщики, маркетологи и туристические блогеры.

Матвей Зубалевич, продюсер кино

Фото: Пресс-служба отеля «Лазурит Архыз»

«Продвижение территорий и отелей в 2026 году – это синтез космических технологий, кино, соцсетей, медиа, больших данных, ИИ-выдачи, вирусного контента, и многих других факторов. Поэтому на второе заседание Клуба «Архыз» мы позвали тех, кто умеет создавать медиасобытия международного масштаба в самых разных индустриях», - пояснил Ислам Назаралиев.

Первые два дня программы были посвящены погружению участников в инфраструктуру курорта: обзорная прогулка с подъемом на канатной дороге на Южный и Северный склоны, а также экспедиционная прогулка на вездеходах по горным маршрутам. Участники представили готовые к реализации инициативы, которые составят основу дорожной карты медиапродвижения на 2026–2027 годы.

Параллельно с деловой программой в отеле продолжался сезон арт-резиденции «Вершина искусства» — первого культурного проекта на Северном Кавказе, соединившего природу Архыза, современное российское искусство и опыт премиального отдыха.