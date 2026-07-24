Главные новости за 24 июля. Сочи

На территории Сочи проведут учебные стрельбы. Они пройдут 24 июля с 09:00 до 13:00, в 17:25 и с 20:00 до 23:00 в акватории морского порта Сочи. Также стрельбы запланированы с 17:00 до 20:30 в районе села Пластунка.

Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру» поставил Сочи на первое место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха в августе 2026 года. По данным сервиса, на курорт приходится 16% всех бронирований.

На железнодорожной станции Адлер состоялась торжественная встреча поезда «Таврия», который курсирует по обновленному маршруту Москва—Сочи—Москва.

С вечера 25 июля и до конца суток, а также в течение 26 июля, ночью и утром 27 июля на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений.

Сотрудники таможенного поста аэропорта Сочи обнаружили у пассажира, прибывшего рейсом из Стамбула, наличные денежные средства на сумму около 72 тыс. долларов США.

За апрель—июнь 2026 года на первичном рынке Сочи зарегистрировано на 56,6% меньше сделок — 409 против 943 за аналогичный период 2025 года.