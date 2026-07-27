В Черноземье 28 июля ожидается теплая, пасмурная и дождливая погода, до +29°C

Во вторник, 28 июля, жителей Черноземья ожидает теплая, пасмурная и местами дождливая погода. Температура будет варьироваться от +18°C до +29°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +21°C, днем поднимется до +28°C, вечером опустится до +25°C, а ночью будет +19°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +21°C, днем воздух прогреется до +29°C, вечером ожидается +26°C, а ночью температура опустится до +20°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +21°C, днем — +27°C, вечером — +23°C, а ночью — +18°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +21°C, днем поднимется до +28°C, вечером будет +25°C, а ночью — +19°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +20°C, днем — +28°C, вечером — +24°C, а ночью температура опустится до +18°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром будет +21°C, днем температура поднимется до +28°C, вечером — +25°C, а ночью — +18°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова